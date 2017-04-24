На востоке Москвы ребенок выпал из окна

В Москве из окна дома по улице Саянской выпал ребенок. По предварительным данным, он рухнул на землю с высоты девятого этажа.
Пострадавший был госпитализирован с множественными травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются, передает агентство городских новостей "Москва".
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