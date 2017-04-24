В одной из школ Дагестана прогремел взрыв

В школе селения Агвали Цумандинского района Дагестана произошел взрыв. По предварительным данным, шестиклассник привел в действие гранату в компьютерном классе.

В результате взрыва погиб один человек, девять получили ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Виновник происшествия задержан, передает Life.ru. Ранее он состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.