В одной из школ Дагестана прогремел взрыв

В школе селения Агвали Цумандинского района Дагестана произошел взрыв. По предварительным данным, шестиклассник привел в действие гранату в компьютерном классе.
В результате взрыва погиб один человек, девять получили ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Виновник происшествия задержан, передает Life.ru. Ранее он состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
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