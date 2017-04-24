Студенты элитных вузов отравились веселящим газом в центре Москвы

В квартире одного из жилых домов на Тверской-Ямской улице в центре Москвы были обнаружены тела 20-летней девушки и 29-летнего молодого человека без видимых признаков насильственной смерти, говорится в сообщении на официальном сайте столичного управления Следственного комитета. В ходе осмотра места происшествия в квартире был найден поврежденный баллон с веселящим газом. По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

По информации портала Life.ru, погибшие были студентами элитных столичных вузов. Молодой человек получал образование в МГИМО, девушка – в РЭУ имени Плеханова. Также в квартире была обнаружена мертвая собака, принадлежавшая девушке.