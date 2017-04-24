Мужчину с пистолетом задержали на юго-западе Москвы

В полицию поступила информация о том, что у подъезда жилого дома на улице Архитектора Власова на юго-западе Москвы находится подозрительный мужчина с оружием. Прибывшие на место стражи порядка задержали 34-летнего бездомного, у которого при досмотре был обнаружен предмет, напоминающий пистолет.

"Кустарно изготовленное оружие имеет деревянную рукоятку, а стволом служит кусок металлической трубки", – цитирует "Газета.ru" представителя правоохранительных органов столицы. Мотивы задержанного устанавливаются.