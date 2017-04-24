Женщина проносила в метро оружие под видом термосов

Внимание стражей порядка на станции "Чкаловская" привлекла пассажирка Айнура Т., которая, как оказалось позже, работала курьером в магазине термосов и кружек, передает Life.ru. Ее остановили и проверили багаж. При себе у женщины было семь пакетов, как выяснилось при досмотре, с оружием. Сообщается, что в тот день Айнура Т. перевозила штыки к автомату Калашникова образца 1947 года. По факту произошедшего проводится проверка.