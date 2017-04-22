На востоке Москвы обстреляли трамвай

На востоке столицы неизвестные открыли огонь по трамваю. Стрельбу вели из проезжающего мимо легкового автомобиля, передает агентство "Москва".
Инцидент произошел в районе пересечения улицы Преображенская и улицы Краснобогатырская. В настоящее время устанавливается машина, из которой велась стрельба. В результате происшествия повреждено стекло трамвая.
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