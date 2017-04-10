Матрос прогнал шваброй большую белую акулу

На судно из австралийского города Порт-Фейри напала большая белая акула. Однако моряки не растерялись и прогнали хищника шваброй. Атаку огромной акулы сняли на видео.

Белую акулу привлекло судно, на котором компания Salty Dog Charter вывезла рыболовов-любителей в море. Один из членов команды, увидев хищника, тут же схватил швабру и стал отпихивать рыбу, которая могла повредить мотор.

В итоге хищник испугался и уплыл. Между тем владелец компании заявил, что его сотрудникам не раз приходилось отгонять акул таким способом, передает UPI.