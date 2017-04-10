Москвич погиб при пожаре вместе с пятью собаками

Утром 10 апреля в одной из квартир на аллее Жемчуговой на востоке Москвы произошел пожар. Сотрудники МЧС спасли женщину, а после ликвидации возгорания обнаружили в помещении трупы мужчины и пяти собак, передает Life.ru.

Сообщается, что инвалид-колясочник проживал вместе с матерью. Они часто приводили с улицы бездомных животных. На месте пожара работают полицейские.