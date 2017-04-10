Пассажиры рассказали о задымлении в московском метро

Пассажиры Московского метрополитена сообщили о задымлении в вагоне поезда на станции "Площадь Ильича" Калининско-Солнцевской (желтой) линии, передают "Вести.Ru". Люди были эвакуированы, а состав отогнан с платформы. Со слов очевидцев, по громкой связи объявили о значительных интервалах в движении.

На станции метро "Площадь Ильича" возникло задымление, движение поездов задерживается. Максим Немцев/... pic.twitter.com/OvF04trKVd — андрей миронов (@ObsessionMag) 10 апреля 2017 г.

Однако в пресс-службе столичной подземки опровергли информацию о сбое. "Сообщения ряда СМИ о задымлении на станции "Площадь Ильича" не соответствуют действительности. Движение на Калининской линии осуществляется штатно", – отмечается на официальной странице метро в Twitter.