При взрыве в Харькове ранило подростка

В лесной зоне Харькова группа подростков жгла костер. В огне сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего был травмирован 15-летний юноша. "Пострадавший доставлен в больницу с открытым переломом голени и рваными ранами ноги", – цитирует РИА ФАН пресс-службу харьковской полиции.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и опросила очевидцев. Причина ЧП уточняется.