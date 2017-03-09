Летевший в Москву самолет резко сменил курс

Пассажирский лайнер авиакомпании Tajik Air, выполнявший рейс из аэропорта в Таразе в Казахстане в Москву после вылета резко сменил курс и направился в сторону Худжанда в Таджикистане, передает "РЕН ТВ". Там он начал нарезать в воздухе круги, избавляясь от излишков топлива для безопасной посадки. О причинах подобного изменения маршрута не сообщается.