Из-подо льда Москвы-реки спасли двух рыбаков

В экстренные службы Москвы поступило сообщение о двух провалившихся под лед рыбаках в районе Коломенской набережной. Прибывшие на место на судне на воздушной подушке спасатели обнаружили пострадавших в 50 метрах от берега. "Замерзших от ледяной воды мужчин спасатели передали врачам скорой помощи, после чего отправили потерпевших домой", – цитирует ТАСС пресс-службу Департамента по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Москвы. В ведомстве заметили, что рыбаки провалились в полынью в том месте, где выход на лед категорически запрещен.