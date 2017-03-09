У сотрудника ФСБ украли спецпропуск и ключи от работы

В полицию с заявлением о краже обратился 27-летний военнослужащий ФСБ России. Он рассказал, что у его автомобиля Mercedes C300, который был припаркован в районе дома №14 по Симоновскому Валу на юге Москвы, разбили стекло и вытащили из салона сумку Calvin Klein. "Потерпевший заявил, что в сумке находились документы: паспорт на его имя, удостоверение сотрудника ФСБ, водительское удостоверение, СТС, ключи от работы, печать ФСБ, пропуск на объекты ФСБ", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных органов столицы. По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.