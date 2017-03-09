В Москве вооруженные налетчики ограбили цветочный магазин

На юго-западе Москвы 8 марта двое неизвестных совершили налет на магазин цветов. Угрожая продавцу пистолетом, злоумышленники забрали из кассы 500 тысяч рублей и скрылись, сообщает "Газета.ru".
Обстоятельства происшествия уточняются. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников.
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