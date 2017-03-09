Москвич умер от остановки сердца во время экстремального марафона

Во время Байкальского ледового марафона скончался 35-летний москвич. По предварительным данным, это произошло в результате внезапной остановки сердца, передает ТАСС. Причина смерти спортсмена уточняется.
В правительстве Иркутской области подчеркнули, что претензий к организаторам в плане обеспечения безопасности нет: "Бегунов сопровождают кареты скорой помощи и медицины катастроф. Перед забегом спортсмены обязательно проходят полное медицинское обследование".
Байкальский ледовый марафон прошел 7 марта. Он считается одной из самых сложных гонок на выносливость в мире.
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