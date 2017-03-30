В Москве при взрыве погибли три человека

На машиностроительном заводе "Молния" на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, передает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах города. Сообщается, что во время разгрузки сдетонировали несколько газовых баллонов.

По предварительным данным, два человека погибли, еще два получили травмы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По уточненной информации, число жертв взрыва достигло трех человек.