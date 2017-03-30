В Москве при взрыве погибли три человека

На машиностроительном заводе "Молния" на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, передает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах города. Сообщается, что во время разгрузки сдетонировали несколько газовых баллонов.
По предварительным данным, два человека погибли, еще два получили травмы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По уточненной информации, число жертв взрыва достигло трех человек.
Глава МИДа страны отказался идти на уступки
Политик забыл подписать важные документы
Ведомство опубликовало пилотную запись автоответчика для посольств
Звезды встретились на записи телепрограммы