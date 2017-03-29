В Вашингтоне у Капитолия открыли стрельбу

Рядом с Капитолием в Вашингтоне водитель врезался в патрульную машину. В ответ правоохранители открыли огонь, так как неизвестный мог попытаться наехать на нескольких пеших полицейских, пишет газета "Известия" со ссылкой на телеканал ABC.

По предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал. Все обстоятельства ЧП устанавливаются. Водитель задержан.