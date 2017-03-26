В Донбассе разбился военный украинский вертолет

Военный вертолет Ми-2 Вооруженных сил Украины разбился в Донбассе. на месте происшествия работает поисково-спасательная группа.
По предварительным данным, воздушное судно рухнуло в результате столкновения с линией электропередач. О количестве погибших и пострадавших ничего неизвестно.
Поводом послужил неосторожный комментарий в Instagram
Известная актриса появилась на церемонии вручения премии
Артист программы "Кривое зеркало" стремительно теряет в весе
Преступление произошло на глазах у двух свидетелей