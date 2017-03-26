В подъезде на севере Москвы подожгли человека

В Москве в ночь на 26 марта в подъезде жилого дома на Вятской улице подожгли человека. Неизвестный облил мужчину без определенного места жительства горючим веществом и поджег.

Пострадавший получил ожоги 90% тела. В критическом состоянии он был доставлен в больницу, сообщил источник газеты "Московский комсомолец" в правоохранительных органах.