В подъезде на севере Москвы подожгли человека

В Москве в ночь на 26 марта в подъезде жилого дома на Вятской улице подожгли человека. Неизвестный облил мужчину без определенного места жительства горючим веществом и поджег.
Пострадавший получил ожоги 90% тела. В критическом состоянии он был доставлен в больницу, сообщил источник газеты "Московский комсомолец" в правоохранительных органах.
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