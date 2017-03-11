Под Москвой юнец зарезал кухонным ножом 22-летнего приятеля

В поселке Монино Щелковского района Московской области произошло убийство. Как сообщает "360 Подмосковье", в одной из квартир был найден труп 22-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления задержан его 21-летний знакомый.По предварительным данным, молодого человека убили во время внезапно возникшей ссоры. Полицейские обнаружили на кухне окровавленный кухонный нож. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

