Вооруженные вилкой грабители отобрали у москвича телефон

На юго-востоке столицы вооруженные вилкой преступники ограбили 28-летнего мужчину. Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре, передает агентство "Москва".
Грабители отобрали у москвича мобильный телефон. Материальный ущерб составил около пяти тысяч рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция ведет розыск злоумышленников.
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