В ресторане на юге Москвы произошел пожар

Вечером 9 февраля в одном из ресторанов торгового центра "Ереван Плаза" на Большой Тульской улицы на юге Москвы произошло возгорание. "По предварительным данным, причиной стала вспышка жировых отложений в вентиляционном коробе", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя Центра управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС. Пожар был оперативно ликвидирован, его площадь только предстоит установить. Эвакуации людей не проводилось, сведений о пострадавших также не поступало.