Юный житель Москвы упал с 23-го этажа и погиб

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На юго-востоке Москвы 19-летний парень упал с высоты 23-го этажа. Как сообщает Life.ru, во время осмотра общего балкона многоэтажки полиция обнаружила предсмертную записку. Известно, что молодой человек жил в квартире вместе со своей матерью. В момент трагедии женщина ехала домой с работы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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