В шахте лифта московского ТЦ найдено тело

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На юго-востоке Москвы 19-летний парень упал с высоты 23-го этажа
В одном из торговых центров Москвы найдено тело мужчины. По предварительным данным, он погиб, упав в шахту служебного лифта. Инцидент произошел на Монтажной улице, передает ТАСС.
В настоящее время личность погибшего устанавливается. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев инцидента.
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