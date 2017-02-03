Пожар на севере Москвы потушили

Вечером 3 февраля в столичные экстренные службы поступило сообщение о том, что на территории бывшей мебельной фабрики на Старопетровском проезде на север Москвы пожар. Горение происходило на втором этаже двухэтажного здания. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. К тушению были привлечены 28 единиц техники и 76 человек. "Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе московских пожарных в 21:13 пожар был ликвидирован", – цитирует газета "Известия" сообщение столичного управления МЧС.