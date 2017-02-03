Террористы дважды обстреляли посольство России в Дамаске

Оперативно ликвидировать огонь удалось благодаря слаженной работе пожарных
Оружие они оставили в машине перед входом в заведение
За двое суток – 2 и 3 февраля – комплекс посольства России в Дамаске дважды подвергался минометному обстрелу со стороны террористов, передает РИА ФАН. Боевики вели прицельный огонь из района Джобар. Одна мина разорвалась на территории российского дипломатического представительства между офисными и жилыми зданиями, вторая – в 20 метрах от главного въезда в посольство. По счастливой случайности никто не пострадал. В Министерстве иностранных дел России призвали мировое сообщество должным образом отреагировать на опасную провокацию террористов.
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