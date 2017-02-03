Поезд сбил человека в Москве

Вечером 3 февраля в непосредственной близости от платформы Трикотажная Рижского направления Московской железной дороги поезд сбил человека. Очевидцы сняли место ЧП на видео. Запись опубликовал Life.ru. На кадрах видно, что поезд остановился, перекрыв место для перехода через пути рядом с перроном.