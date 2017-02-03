Похитители вымогали у московского студента 5 миллионов рублей

Группа злоумышленников похитила и на протяжении нескольких часов удерживала 28-летнего студента Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, передает Life.ru. Похитители требовали у молодого человека выкуп в размере пяти миллионов рублей. Ему удалось сбежать и обратиться за помощью в полицию. Позже студент также пришел в столичную клинику, где у него была диагностирована травма головы.