У больницы в Москве заметили мужчину с автоматом

В полицию поступило сообщение о том, что на территории Московской городской клинической больницы имени Буянова был замечен мужчина с автоматом, передает Life.ru. Сообщается, что это был пациент, направленный на прием к нейрохирургу. Уже уходя он забирал вещи из гардероба, среди которых оказался и автомат. Мужчина просто продемонстрировал оружие окружающим, после чего убрал его. Тем не менее, сотрудники больницы решили обратиться в правоохранительные органы. Удалось установить личность подозреваемого – им оказался 47-летний предприниматель Андрей Л.