У больницы в Москве заметили мужчину с автоматом

Сто дней президента Трампа Главные события Москвы Владимир Кара-Мурза в реанимации Главная стерва Голливуда Дом-2
Происшествия

Похитители вымогали у московского студента 5 миллионов рублей

Молодой человек смог сбежать и обратился за помощью в полицию
Происшествия

Пропавшая молодая москвичка насмерть замерзла в лесу

Тело находилось в сидячем положении
партнеры
Пятница 3 февраля
Лента новостей
17:41
Как себя чувствует Шура после удаления мужского органа
17:40
Меньшовой поставили вопрос ребром
17:11
Москва и область лидируют по числу незаконных свалок
16:36
Депутатам помогут в организации встреч с избирателями
16:07
Киевлян научат правильно надевать презервативы
15:59
Москвич спас кошку из ледяного плена
15:55
Ваенга напугала поклонников "греховной" татуировкой
15:41
Водителям увеличили штрафы за отказ пропустить пешеходов
15:40
Дочь Курта Кобейна стала красавицей (фото)
15:26
В Хабаровске собака убила пятилетнюю девочку
15:22
Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла все тайны шоу
15:14
Путин дал шанс зарплатам россиян "чуть приподняться"
14:51
Прокурор просит дать 5 лет Навальному
14:49
Ди Каприо прилетел в Дубай ради стейка
14:46
Почему людей бесит чавканье
14:44
Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган
14:37
Главврач станцевал со стриптизершей в онкобольнице
14:35
Росгвардия нашла тело пропавшей москвички Меламед
14:11
Лоза прошелся по Урганту
14:10
На "Доме-2" раскрыли заговор
14:08
Лучший диджей мира готовит "бомбу" для Москвы
14:02
"За" и "против" покупки апартаментов
13:51
Российская актриса о парализации ног
13:44
Развратная учительница оказалась жертвой школьника-сердцееда
13:18
Лукашенко запретил "бросать камни в россиян"
13:14
Варварский налет Киева
12:46
Найден способ заснуть вовремя
12:37
Лукашенко набросился с обвинениями на Москву
12:36
Карякин: Поддерживаю воссоединение Крыма с Россией
12:35
Новая муза Никиты Джигурды
12:31
С каким мужчиной провела ночь Бузова
12:26
Как судебные приставы помогают отмывать деньги
12:12
Пожарный принял роды у незнакомки и удочерил малышку
12:07
ММДМ начинает продажу абонементов на юбилейный концертный сезон
11:59
ДЭК игнорирует прокуратуру и суд
11:55
Задорнов посмеялся над Волочковой и Малаховым
11:45
Новое увлечение особенной дочки Лолиты
11:39
В Москве после исчезновения девушки завели дело об убийстве
11:38
Обвиненная в эскорте Меланья Трамп получила отказ
11:31
Куда сбежать одиночкам 14 февраля
11:28
Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
11:11
Скончалась старейшая актриса в России
11:08
ОБСЕ трусливо сбежала из осажденного Донецка
11:06
Центр России ждут морозы до 37 градусов
11:05
Кайли Миноуг со скандалом прогнала молодого жениха
10:32
Больной Хворостовский держится из последних сил
10:25
Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой
10:09
Главные события Москвы с 3 по по 9 февраля
09:59
Москвичка застала сына за сексом с учительницей
09:46
После разрыва с Питтом Джоли набросилась на Трампа
09:24
В Петербурге столкнулись две маршрутки и иномарка
09:18
Пореченкова пристыдили за интим с Тарасовой
09:02
В Москве у пенсионерки отняли 1,6 миллиона
08:43
Когда исполнится мечта "безвизового ждуна" Порошенко
08:40
Андрей Чернышов женился на популярной актрисе
08:40
Украине приснилось рандеву Тимошенко и Трампа
08:23
В Домодедово пенсионерка сломала плечо при падении с трапа
08:12
Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике
08:06
Чуркин остроумно приструнил США
07:58
Названа цель американского эсминца в Черном море
23:01
Очевидцы сообщили о крушении вертолета в Подмосковье
22:49
Благоустройство дворов выходит на федеральный уровень
21:59
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
21:45
Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола
21:43
Как изменились звезды сериала "Клон"
21:32
Белый дом оправдался за ослабление санкций
21:18
В Москве собаки растерзали вдову известного актера
21:09
Россия готовится к хакерским атакам на биржи
21:03
Курс доллара поставил новый антирекорд
20:43
Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"
20:40
Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
20:26
В Москве случилось массовое ДТП
20:10
Как украинцам лгут о резне в Донбассе
20:01
Россиянин нашел след пропавшего Boeing в Африке
19:45
Сторожевые псы загрызли пенсионерку в Москве
19:38
Володин поздравил ветеранов в Сталинграде
19:31
Вашингтон смягчил санкции против ФСБ
19:05
Путин раскусил алчный Киев
19:04
Похищение ребенка в Петергофе попало на видео
18:43
Кто разрушает союз России и Белоруссии
18:42
В США девочка разрыдалась из-за подаренного дробовика (видео)
18:32
Анисина спасает детей от Джигурды
18:25
Сурок Фил предсказал длинную зиму
18:19
Мара Багдасарян подразнила Сеть новой "покатушкой"
18:05
Пресс-конференция Путина и Орбана. Online
18:00
Соседи ковром поймали упавшего с балкона мужчину (видео)
17:38
Российская порноактриса раскрыла свои заработки
17:36
Гуф о романе с Кети Топурией
17:31
Кара-Мурза находится в коме
17:28
Трамп в ужасе от сделки с Ираном
17:13
Кто пришил Боне новые ягодицы
16:57
Москвичка сдала мужа в полицию за принуждение к сексу
16:56
Лариса Копенкина в купальнике ошеломила своим видом
16:55
На востоке Москвы со стрельбой задержали бандитов
16:39
США бьют тревогу из-за исчезновения Меланьи Трамп
16:27
Разорившийся москвич разгромил букмекерскую контору
16:26
45-летняя Гришаева вышла на сцену в прозрачной юбке
16:24
Сколько стоит шикарный отпуск Ким Кардашьян
15:56
Путин выбрал замену Поклонской
15:53
Минск остро отреагировал на решение Москвы

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"
В Москве собаки растерзали вдову известного актера
Андрей Чернышов женился на популярной актрисе
Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган
Москвичка застала сына за сексом с учительницей
Новое увлечение особенной дочки Лолиты
Происшествия

У больницы в Москве заметили мужчину с автоматом

прочитано 601 раз

В полицию поступило сообщение о том, что на территории Московской городской клинической больницы имени Буянова был замечен мужчина с автоматом, передает Life.ru. Сообщается, что это был пациент, направленный на прием к нейрохирургу. Уже уходя он забирал вещи из гардероба, среди которых оказался и автомат. Мужчина просто продемонстрировал оружие окружающим, после чего убрал его. Тем не менее, сотрудники больницы решили обратиться в правоохранительные органы. Удалось установить личность подозреваемого – им оказался 47-летний предприниматель Андрей Л.

3 февраля 2017, 17:14

комментарии

Политика

Варварский налет Киева
Лукашенко набросился с обвинениями на Москву
Украине приснилось рандеву Тимошенко и Трампа
Как украинцам лгут о резне в Донбассе

Шоу-бизнес

Меньшовой поставили вопрос ребром
Джигурда бежит из России из-за нового порно
Ваенга напугала поклонников "греховной" татуировкой
Дочь Курта Кобейна стала красавицей (фото)

Проишествия

Растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц
Москвичка заказала мать ради квартиры
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
По Москве разгуливает серийный маньяк

Lifestyle

Ди Каприо прилетел в Дубай ради стейка
Лучший диджей мира готовит "бомбу" для Москвы
Скончалась старейшая актриса в России
Главные события Москвы с 3 по по 9 февраля
Шоу-бизнес

Андрей Чернышов женился на популярной актрисе

Популярный актер оформил брак после десяти лет отношений
Шоу-бизнес

Пореченкова пристыдили за интим с Тарасовой

Популярная актриса рассказала об отношениях с коллегой
Общество

Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла все тайны шоу

Ведьма убеждена, что каждый здравомыслящий человек уже понял как реагировать на происходящее на экране
Шоу-бизнес

Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган

Популярный исполнитель признался в большой потере

Гороскоп

Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике
Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах
Лолита поразила своим видом в Кремле

Спорт

Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
Поветкина могли подставить американцы
Овечкин запустил шайбу в лицо арбитру (видео)
Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья

Регионы

Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru