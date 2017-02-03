У больницы в Москве заметили мужчину с автоматом

Молодой человек смог сбежать и обратился за помощью в полицию
Тело находилось в сидячем положении
В полицию поступило сообщение о том, что на территории Московской городской клинической больницы имени Буянова был замечен мужчина с автоматом, передает Life.ru. Сообщается, что это был пациент, направленный на прием к нейрохирургу. Уже уходя он забирал вещи из гардероба, среди которых оказался и автомат. Мужчина просто продемонстрировал оружие окружающим, после чего убрал его. Тем не менее, сотрудники больницы решили обратиться в правоохранительные органы. Удалось установить личность подозреваемого – им оказался 47-летний предприниматель Андрей Л.
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