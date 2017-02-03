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Момент убийства подростка в ТЦ "Вегас" попал на видео
Трагический инцидент произошел вечером 29 января у парковки торгового центра "Вегас", расположенного на 24-м километре МКАД. В ходе хулиганской "разборки" двух подростков один из них выхватил нож и нанес оппоненту несколько ударов. От полученных травм младший участник драки, 15-летний Никита Т. скончался на месте.
Причина конфликта двух подростков пока не известна. Расследование трагедии продолжается. Следователи беседуют родственников и друзей погибшего. Они также опрашивают одноклассников юноши, подозреваемого в смерти Никиты – 16-летнего Артема С.
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