Разбился автор саундтрека к фильму "Притяжение" Бондарчука

Известный продюсер и певец Роман Bestseller попал в аварию в Таиланде. Он разбился во время съемок очередного клипа.

Роман ехал на раритетном мотобайке на скорости 30 километров в час, но не справился с управлением и рухнул. В результате происшествия он получил обширную открытую рану руки, передает Life.ru. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.