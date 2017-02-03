Разбился автор саундтрека к фильму "Притяжение" Бондарчука

В Москве продолжается расследование трагического инцидента
Известный продюсер и певец Роман Bestseller попал в аварию в Таиланде. Он разбился во время съемок очередного клипа.
Роман ехал на раритетном мотобайке на скорости 30 километров в час, но не справился с управлением и рухнул. В результате происшествия он получил обширную открытую рану руки, передает Life.ru. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.
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