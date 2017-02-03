В московском бизнес-центре изнасиловали девушку

В столичном бизнес-центре "Оружейный" была изнасилована 18-летняя уборщица. По словам пострадавшей, преступник затащил ее в подсобку и надругался.

Охранник бизнес-центра заплатил девушке 50 тысяч рублей, чтобы та не обращалась в полицию. Предположительно, нападение совершил один из его коллег, сообщает Life.ru. По факту происшествия ведется проверка.