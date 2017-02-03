В московском бизнес-центре изнасиловали девушку

В Москве продолжается расследование трагического инцидента
Мужчина попал в аварию на раритетном мотобайке
В столичном бизнес-центре "Оружейный" была изнасилована 18-летняя уборщица. По словам пострадавшей, преступник затащил ее в подсобку и надругался.
Охранник бизнес-центра заплатил девушке 50 тысяч рублей, чтобы та не обращалась в полицию. Предположительно, нападение совершил один из его коллег, сообщает Life.ru. По факту происшествия ведется проверка.
Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры культового телепроекта
Отец певицы объяснил, почему не явился на первое заседание
Постпред России напомнил о воле жителей Крыма
Популярный актер оформил брак после десяти лет отношений