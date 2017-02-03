На стоянке в Москве произошла драка со стрельбой

В Москве продолжается расследование трагического инцидента
Мужчина попал в аварию на раритетном мотобайке
На юго-востоке Москвы на автостоянке произошла драка со стрельбой. Местный житель ранил оппонента из травматического пистолета. В МВД отметили, что оружие официально зарегистрировано.
Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением. По факту происшествия ведется проверка, сообщает телеканал "360".
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