В Домодедово пенсионерка сломала плечо при падении с трапа

В ходе спланированной спецоперации девушку удалось задержать
Следователи беседуют с предполагаемым преступником
В Домодедово в ночь на 3 февраля произошло ЧП. Пенсионерка упала с трапа самолета, прибывшего из Минеральных Вод.
По предварительным данным, 70-летняя пассажирка получила перелом плеча и черепно-мозговую травму. Пострадавшую доставили в медпункт воздушной гавани, передает Life.ru.
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