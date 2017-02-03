В Домодедово пенсионерка сломала плечо при падении с трапа

В Домодедово в ночь на 3 февраля произошло ЧП. Пенсионерка упала с трапа самолета, прибывшего из Минеральных Вод.

По предварительным данным, 70-летняя пассажирка получила перелом плеча и черепно-мозговую травму. Пострадавшую доставили в медпункт воздушной гавани, передает Life.ru.