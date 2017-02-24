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Происшествия

Десятки человек погибли при взрыве в Сирии

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Террорист-смертник на заминированном атаковал контрольно-пропускной пункт бойцов Сирийской свободной армии в пригороде города Эль-Баб, передает Lenta.ru. По данным телеканала Al Jazeera число жертв теракта достигло 45 человек, счет раненых идет на десятки. При этом сообщается, что среди погибших и раненых есть не только представители вооруженной сирийской оппозиции – много жертв среди гражданских лиц. Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео последствий страшного взрыва.

24 февраля 2017, 15:25

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