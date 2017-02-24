Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы

На улице Генерала Белова на юге Москвы между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них погиб. Сообщается, что 23-летний сотрудник кафе во время ссоры со своим 30-летним коллегой ударил того в лицо. Мужчина упал и ударился головой о бетон, передает телеканал "360". Пострадавший был незамедлительно госпитализирован, однако скончался в больнице от полученной травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.