В Москве участников массовой драки задержали со стрельбой

Утром 19 февраля экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что на Инициативной улице на западе Москвы происходит массовая драка. Прибывшие на место правоохранители установили личности зачинщиков потасовки и приступили к разбирательству. В этот момент один из участников драки оттолкнул бойца Росгвардии и попытался скрыться на своем автомобиле, едва не сбив других правоохранителей. Один из сотрудников сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а потом открыл огонь по колесам автомобиля, передает РИА Новости. В итоге подозреваемый был задержан в парковой зоне, где пытался скрыться, выключив фары машины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.