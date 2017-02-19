Москвич выжил после падения с пятого этажа

В одну из больниц в Москве был доставлен мужчина с открытым переломом ноги. Травму он получил, когда вылез из окна своей квартиры и попытался спуститься вниз по водосточной трубе, однако в процессе сорвался. Очевидцы рассказали, что мужчину в квартире заперла жена и таким образом он пытался выбраться на свободу. Придя в сознание после падения москвич рассказал свидетелям, что воевал в Афганистане, передает Life.ru.