"Дворники" ограбили ювелирный магазин в Москве на 2 млн

В ювелирный салон "Яшма Золото" на западе Москвы ворвались двое злоумышленников, одетых в форму дворников, передает Life.ru. Они избили охранника молотком, а потом. угрожая пистолетом продавщицам, разбили витрины и забрали все ювелирные украшения. Материальный ущерб от действий грабителей превысил два миллиона рублей. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.