Из машины адвоката украли материалы по делу Немцова

В центре столицы неизвестные обстреляли автомобиль Марка Каверзина, который защищает Заура Дадаева, подозреваемого в убийстве политика Бориса Немцова. Адвокат заявил, что из машины украли материалы по делу об этом преступлении и аудиозаписи судебных заседаний, пишет "Газета.ru".
Инцидент произошел у супермаркета на улице Красная Пресня. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.
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