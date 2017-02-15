Из машины адвоката украли материалы по делу Немцова

В центре столицы неизвестные обстреляли автомобиль Марка Каверзина, который защищает Заура Дадаева, подозреваемого в убийстве политика Бориса Немцова. Адвокат заявил, что из машины украли материалы по делу об этом преступлении и аудиозаписи судебных заседаний, пишет "Газета.ru".

Инцидент произошел у супермаркета на улице Красная Пресня. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.