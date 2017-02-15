На северо-востоке Москвы насмерть забили полицейского

На северо-востоке столицы насмерть забили мужчину. По данным телеканала "360 Подмосковье", он являлся сотрудником полиции и работал в первом спецбатальоне полка ДПС. Официального подтверждения этой информации нет.

Убийство произошло в квартире на улице Лескова. Тело с множественными травмами нашли на балконе в луже крови.