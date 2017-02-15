В московской школе четверокласснику сломали руки

В раздевалке школы на проспекте Вернадского на 11-летнего мальчика напала толпа учеников. Ребенку нанесли множество ударов, сломав обе руки. О жестоком избиении четвероклассника заявила его мать, передает Life.ru.

Мальчик госпитализирован. По словам пострадавшего, на него набросились старшеклассники. По факту случившегося проводится проверка.