В московской школе четверокласснику сломали руки

В раздевалке школы на проспекте Вернадского на 11-летнего мальчика напала толпа учеников. Ребенку нанесли множество ударов, сломав обе руки. О жестоком избиении четвероклассника заявила его мать, передает Life.ru.
Мальчик госпитализирован. По словам пострадавшего, на него набросились старшеклассники. По факту случившегося проводится проверка.
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