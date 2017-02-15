В московской школе четверокласснику сломали руки

Побег Вороненкова и Максаковой Скандал на ЧМ-2017 по биатлону Страсти вокруг президента Трампа Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
партнеры
Среда 15 февраля
Лента новостей
11:50
Пьяный сибиряк застрелил из ружья бывшую любовницу
11:44
Александр Ревва целует помидоры (видео)
11:42
Дежурная предотвратила крушение поезда в московском метро
11:36
У 24-летнего безработного москвича угнали BMW за 4,6 млн
11:27
Киркоров выбрал себе преемника
11:17
Ученые обвинили женщин в облысении мужчин
11:10
Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию
11:04
Капризный Лукашенко ждет поблажек от Путина
10:33
В России хотят повысить НДС до 22%
10:32
В Подмосковье младенец с ОРВИ умер в машине скорой
10:14
Лещенко оконфузился перед правительством
10:11
Недооцененные районы Подмосковья
10:01
Фриске напугала жутким пророческим фото
09:52
Девушка избила жениха за отказ жениться
09:51
Как развивается роман Янковского и Новиковой
09:34
Опубликовано новое видео расстрелов на Майдане
09:13
Откровения бывшей няни Пугачевой и Галкина
09:11
Первую серьезную проблему для Трампа создал Обама
09:10
В Подмосковье у дороги обстреляли мужчину
08:46
Почему украинское "Евровидение" обречено на провал
08:45
Паулине Андреевой припомнили хулиганское прошлое
08:33
Предателя Вороненкова объявили в розыск за рейдерский захват
08:32
Трамп порадовал Порошенко заявлением о Крыме
08:23
Хазанов и Ярмольник потрясли театр своим видом
07:46
Чем аукнется Киеву подлая атака на Донбасс
01:02
Лазарев об участии Панайотова в "Евровидении"
00:03
Роза Сябитова пожаловалась на своих клиентов
21:59
Тульская порноактриса составила рейтинг мужчин
21:56
Ученые из России заглянули в сердце Земли
21:45
Мужчина сжег машину бывшей жены на День святого Валентина
21:36
Легендарные модели Nokia
21:23
Бывшая невестка боится Татьяну Васильеву
21:14
Ставшая мумией москвичка перед смертью работала в Сбербанке
21:01
Водитель Porsche открыл огонь по пешеходу в Москве
20:54
У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину
20:32
Как мухи находят свою любовь
20:05
Dni.Ru вошли в топ самых любвеобильных изданий
20:04
Избивший ребенка чиновник подался в бега
19:59
Виторган объявил о своем уходе
19:25
Медведев отшутился от молодых ученых
19:22
Маре Багдасарян испортили День святого Валентина
19:19
Одинокая Бузова поддержала Боню после расставания
19:09
Почему от Трампа сбежал главный советник
19:07
Великобритании грозит ядерная катастрофа
18:59
Найден простой способ отдалить старость
18:47
Пикантные фото звезд в бане
18:47
В соцсетях защищают Лимпопо от узурпатора Айболита
18:21
"Самый красивый преступник" вышел на подиум
18:15
Значение имени Вера
18:05
Жену Абрамовича поймали с другим мужчиной
18:01
Брата Ким Чен Ына убили отравленным платком
17:57
Названа точная дата наступления Киева на Донбасс
17:55
Депардье отсудил у Лазаревой полмиллиона рублей
17:49
Nokia перевыпустит легендарную "неубиваемую" модель
17:48
Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов
17:46
Мнение: Volvo XC90 – викинги наступают
17:21
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным
17:21
Ремонтники нашли тело мужчины в коллекторе на востоке Москвы
17:09
Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост
17:08
Названа средняя цена квадратного метра столичной "первички"
17:05
Мультфильм "Маша и Медведь" восхитил Миллу Йовович
17:03
Цыган-трансвестит Рита обманула продавщицу на 38 тысяч
17:00
Россия ограничила поставки мяса с заводов Белоруссии
16:39
Экс-депутаты помогут руководителям фракций Госдумы
16:35
Почему людей разрушает страсть
16:30
Николай Расторгуев: Я решил держаться до конца
16:28
Хулиганский вечер Лады Дэнс
16:27
Тимошенко внезапно вновь стала "мамой"
16:16
Турецкий бизнесмен убил из ружья русскую жену и детей
16:13
Как США охраняют своего президента
16:10
Григорий Лепс: Люди выросли из моих штанов
16:07
Молодой муж оценил лицо Лолиты после пластики
16:03
Как защитить свои права в суде
15:47
Любимов применит в Рязани калужский опыт
15:44
В России назвали самые качественные смартфоны
15:42
Сбежавшую на Украину Максакову выгнали из Гнесинки
15:41
"Ясновидящий" журналист предсказал аварию в прямом эфире (видео)
15:40
Вороненкова и Максакову окрестили предателями России
15:17
Две женщины убили брата Ким Чен Ына
15:13
Больная раком певица госпитализирована в тяжелом состоянии
15:12
Япония отдаст Курилы под военные базы США
15:11
Лучшие фильмы на День святого Валентина
14:58
Ученые запретили людям много работать
14:33
Тренера наказали после смерти 14-летнего хоккеиста под Москвой
14:30
Очевидцы рассказали о расстреле инкассаторов в Москве
14:27
Вороненков оправдался за побег с Максаковой на Украину
14:26
Сенсационное разоблачение Макарской
14:20
Дмитрий Тарасов показал сожительницу
14:17
Неожиданный поступок Джигурды ради Анисиной
14:16
На юго-западе Москвы произошло ограбление со стрельбой
14:08
Отельный бизнес изменился навсегда
14:06
В Москве электричка сбила мужчину
14:01
Песков прояснил личный вопрос Путина
13:39
Известная актриса выйдет замуж за знаменитого узника
13:30
В Австрии поймали двойника Адольфа Гитлера
13:21
Горячее видео Наташи Королевой и Тарзана в День влюбленных
13:08
Трамп перекрыл кислород радикалу Ляшко
13:07
Филипп Киркоров объявил бойкот
13:07
Труп пенсионерки шесть лет пролежал в квартире в Москве
13:02
Экстремальное декольте Андреевой и Исаковой

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Губерниев оправдался за скандал с чехами
Замерзающая Украина признала зависимость от российского угля
Правила макияжа для соблазнения мужчин
Февральские каникулы: куда отправиться на 4 дня
Татьяна Тарасова рассказала о любимом человеке
Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Происшествия

В московской школе четверокласснику сломали руки

прочитано 2388 раз

В раздевалке школы на проспекте Вернадского на 11-летнего мальчика напала толпа учеников. Ребенку нанесли множество ударов, сломав обе руки. О жестоком избиении четвероклассника заявила его мать, передает Life.ru.

Мальчик госпитализирован. По словам пострадавшего, на него набросились старшеклассники. По факту случившегося проводится проверка.

15 февраля 2017, 08:58

комментарии

Политика

Почему от Трампа сбежал главный советник
Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост
Названа точная дата наступления Киева на Донбасс
Тимошенко внезапно вновь стала "мамой"

Шоу-бизнес

Александр Ревва целует помидоры (видео)
Проклова о романах с женатыми: Моей семье на это наплевать
Киркоров выбрал себе преемника
Лещенко оконфузился перед правительством

Проишествия

Брата Ким Чен Ына убила красотка в короткой юбке
Харрисон Форд угрожал жизни 110 пассажиров лайнера
Мигрант зарезал молодую немку за отказ в любви
Ставшая мумией москвичка перед смертью работала в Сбербанке

Lifestyle

Почему украинское "Евровидение" обречено на провал
Депардье отсудил у Лазаревой полмиллиона рублей
Мультфильм "Маша и Медведь" восхитил Миллу Йовович
Отельный бизнес изменился навсегда
Общество

У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину

Мария Максакова уехала в Киев и не выходит на связь

Шоу-бизнес

Бывшая невестка боится Татьяну Васильеву

Она считает, что актриса помешала ее семейному счастью
Шоу-бизнес

Как развивается роман Янковского и Новиковой

Папарацци приметили пару страстно целующейся в кафе
Шоу-бизнес

Лещенко оконфузился перед правительством

Тем не менее, певец с честью вышел из ситуации

Гороскоп

Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери

Фоторепортажи

Хазанов и Ярмольник потрясли театр своим видом
Пикантные фото звезд в бане
Легендарные модели Nokia
Экстремальное декольте Андреевой и Исаковой

Спорт

Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию
Фуркада выгнали из сборной
В НХЛ хоккеист ударил соперника клюшкой по лицу (видео)
Шипулин заговорил о завершении карьеры

Регионы

Девушка избила жениха за отказ жениться
Избивший ребенка чиновник подался в бега
Тренера наказали после смерти 14-летнего хоккеиста под Москвой
Новый поворот в деле о нападении на фельдшера скорой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru