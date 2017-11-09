После пожара в коллекторе Службы внешней разведки нашли три трупа

При пожаре в кабельном коллекторе в одном из технических зданий Службы внешней разведки на юго‐западе столицы погибли три человека. Их личности устанавливаются.

По предварительным данным, еще семеро пострадали, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

Пожар произошел поздно вечером 8 ноября в здании, расположенном на 38-м километре МКАД, пишет "360". Огонь вспыхнул в кабельной бухте, расположенной в коллекторе.

