У наивной москвички выманили 120 тысяч "на подарки"

Жительница столицы Зинаида Харламова стала жертвой мошенников. Преступники воспользовались доверчивостью женщины.

Москвичке написали с аккаунта ее сестры в "Одноклассниках". "Родственница" заверила Зинаиду, что может недорого купить "подарки для друзей".

Аферисты попросили Харламову сообщить номера ее карты и телефона. Не подозревающая подвоха женщина назвала необходимые данные. В итоге у нее списали 120 тысяч рублей, передает паблик Mash в соцсети "ВКонтакте". Однако ни виртуальных подарков, ни своих денег обратно москвичка так и не дождалась.

Напомним, осенью прошлого года сотрудники правоохранительных органов столицы задержали мужчину, похитившего у девушки 17 миллионов рублей. Злоумышленник действовал по стандартной схеме. Он предложил ей открыть совместный бизнес-проект, в который в качестве первоначального взноса нужно было вложить 11 миллионов рублей. Позже для развития "предприятия" мошенник выманил у нее еще шесть миллионов.

Отметим, мошенники становятся все более изобретательными. Ранее эксперты по безопасности обнаружили вирус, атакующий телефоны на Android. Он способен блокировать экран устройства. Кроме того, мобильная программа, построенная на базе "Трояна", произвольно меняет пароль смартфона и шифрует данные, которые на нем хранятся. Именно из-за этих двух инструментов вымогания денег у пользователей вирус получил название DoubleLocker.