В кафе в центре Москвы произошла стрельба

В одном из кафе на Мытной улице в центре Москвы между посетителями произошел конфликт. В результате один из спорщиков выстрелил в двух оппонентов из травматического пистолета, пишет газета "Известия".

Стрелку удалось сбежать, его ищет полиция. Пострадавшие доставлены в больницу. По информации "Газеты.ru", злоумышленник метил своим жертвам в район паха. У одного из них диагностировано огнестрельное ранение левой паховой области, у второго – ранение правого бедра.