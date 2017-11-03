В Чикаго мужчина в маске открыл стрельбу в кофейне

Мужчина в маске открыл стрельбу в кофейне Starbucks в Чикаго, передает RT. Сообщается об одном погибшем и двух пострадавших. Среди раненых есть 12-летний подросток – он доставлен в больницу в критическом состоянии.
Задержать злоумышленника не удалось. Полиция считает, что стрельба могла произойти из-за наркотиков.
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