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В Чикаго мужчина в маске открыл стрельбу в кофейне

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Мужчина в маске открыл стрельбу в кофейне Starbucks в Чикаго, передает RT. Сообщается об одном погибшем и двух пострадавших. Среди раненых есть 12-летний подросток – он доставлен в больницу в критическом состоянии.

Задержать злоумышленника не удалось. Полиция считает, что стрельба могла произойти из-за наркотиков.

3 ноября 2017, 09:42

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