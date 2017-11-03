В Японии произошло землетрясение

В Тихом океане недалеко от японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,1, пишет "Газета.ru". Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, однако землетрясение ощущалось в трех префектурах. Угрозы цунами нет.

