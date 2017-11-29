Генерал выпил яд в прямом эфире

Очередной вердикт Гаагского трибунала вынудил подсудимого прибегнуть к крайним мерам. Хорватский генерал Слободан Пральяк после оглашения приговора принял яд.

Гаагский трибунал решил оставить в силе приговор, вынесенный Пральяку в 2013 году – 20 лет заключения. Генерала обвиняют в военных преступлениях, якобы совершенных им в бывшей Югославии. Апелляцию суд отклонил.

После оглашения приговора Слободан Пральяк встал, прокричал, что отказывается принять такой вердикт и выпил какую-то жидкость из стакана. 72-летний генерал заявил, что принял яд. Адвокат подтвердил, что в стакане была отрава.

Суд остановил заседание и вызвал медиков. О состоянии генерала пока информации нет. Процесс транслируется в прямом эфире, так что за инцидентом могли наблюдать тысячи зрителей, сообщает Euronews.

++ BREAKING: La corte dell'Aja sospende la seduta del processo di appello dopo il tentativo di avvelenamento di Slobodan #Praljak, imputato su cui pende una condanna a 20 anni. L'allarme lanciato dal suo avvocato #TheHague pic.twitter.com/y6x0NPzhNK — euronews Italiano (@euronewsit) 29 ноября 2017 г.

Напомним, 22 ноября Гаагский трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил к пожизненному заключению Радко Младича. Генерала признали виновным по 10-ти из 11 пунктов обвинения – в частности, в геноциде и преступлениях против человечности. По версии трибунала, по приказу Младича была устроена в 1995 году резня в Сребренице, где были убиты более 7 тысяч мусульман.

В российском МИДе логику Гаагского суда назвали "ущербной". Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, трибунал "объективно не справился с главной задачей беспристрастного привлечения к ответственности всех виновных в тягчайших злодеяниях периода соответствующего конфликта".

По словам Захаровой, показательно, что МТБЮ не усмотрел состава преступления в действиях печально известного бошнякского "полевого командира" Орича, боевики которого в 1992–1994 годах укрывались в Сребренице и совершали оттуда нападения на мирное сербское население.