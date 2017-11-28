В московском банке после технического сбоя пропали 27 миллионов

В одном из отделений столичного банка обнаружили недостачу в 27 миллионов рублей. Крупная сумма пропала со счета кредитной организации после технического сбоя.
Обстоятельства случившегося выясняют IT-специалисты и сотрудники банка. Полиция ведет проверку по факту происшествия, передает агентство городских новостей "Москва".
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