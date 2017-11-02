В Москве мужчину заживо сожгли в отделении полиции
Весной 2016 года мужчина был задержан за мелкое правонарушение и доставлен в ОМВД Пресненского района Москвы. Его посадили в спецприемник. Около полуночи внезапно загорелся матрац, на котором спал задержанный. Мужчина получил тяжелые ожоги и был срочно доставлен в Боткинскую больницу, где скончался, не приходя в сознание, передает Telegram-канал Mash.
В отношении сотрудников отделения было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Однако позже экспертиза показала, что матрац был подожжен специально. Предположительно, злоумышленник использовал жидкость для розжига. В пользу этой версии говорит и то, что проводка в спецприемнике находилась далеко от очага возгорания.
Учитывая все эти факты, 26 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Расследование жуткого преступления продолжается. Правоохранительным органам предстоит установить всех причастных к убийству и их мотивы.
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